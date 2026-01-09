Kontakt
Verlegung der Haltestelle Riegeler Straße

Ab Montag, 12. Januar 2026, bis einschließlich Freitag, 6. Februar 2026, finden auf der Bötzinger Straße Bauarbeiten statt. Die Haltestelle Riegeler Straße der Linie 14 und 34 wird in der Zeit für beide Fahrtrichtungen rund hundert Meter nach Süden verlegt.

