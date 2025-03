VAG knackt Marke von 1000 Mitarbeitenden – und bildet Busfahrer*innen nun selbst aus

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) hat ist im Club der Unternehmen mit vierstelliger Mitarbeitendenzahl angekommen: Erstmals arbeiten mehr als 1000 Menschen für die VAG. Mit dem Personalwachstum in den vergangenen Monaten ist es der VAG gelungen, Personalengpässe insbesondere im Fahrdienst weitgehend zu beseitigen.„Mit dieser Personalstärke kann die VAG den Nahverkehr in Freiburg stabil und qualitativ hochwertig bereitstellen“, betont VAG-Vorstand Oliver Benz. Um diese Größe zu halten, müsse kontinuierlich neues Personal gewonnen werden, da in den kommenden Jahren viele Mitarbeitenden in den Ruhestand gehen werden. „1000 Mitarbeitende – das ist eine beeindruckende Zahl und zeigt, dass wir die Lücke im Fahrdienst nahezu geschlossen haben“, erklärte Benz weiter. „Doch wir wissen auch: Unser Team muss diese Stärke beibehalten, damit wir den Nahverkehr in Freiburg auch in Zukunft zuverlässig bedienen können.“Mit der steigenden Nachfrage nach Bussen und Bahnen bleibt der Bedarf an qualifiziertem Fahrpersonal hoch. Gleichzeitig wird die Suche nach neuen Fahrer*innen immer schwieriger, so das Fazit der VAG. Aufgrund des demografischen Wandels werde in den kommenden zehn Jahren etwa die Hälfte des heutigen Fahrpersonals bei der VAG in den Ruhestand gehen.Um den Beruf des Busfahrers attraktiver zu machen, hat die VAG jetzt eine entscheidende Neuerung eingeführt: Künftig reicht ein Autoführerschein (Klasse B) und ein Mindestalter von 24 Jahren, um sich bei der VAG als Busfahrer*in zu bewerben. Die gesamte Ausbildung findet zudem in der unternehmenseigenen Fahrschule statt – und das als Teil der regulären Arbeit. Die Kosten für den Busführerschein werden vollständig von der VAG übernommen.„Wir wollen motivierten Menschen den Einstieg erleichtern und ihnen eine sichere berufliche Perspektive bieten“, erklärt VAG-Vorstand Stephan Bartosch. „Mit der Übernahme der Ausbildungskosten und einer praxisnahen Schulung schaffen wir optimale Bedingungen für den Einstieg in den Fahrdienst.“Bereits in der Vergangenheit hat die VAG verschiedene Maßnahmen ergriffen, um neue Mitarbeitende zu gewinnen – von verbesserten Arbeitsbedingungen bis hin zu finanziellen Zuschüssen für den Busführerschein. Mit der jetzigen Regelung geht das Unternehmen einen weiteren großen Schritt, um auch in Zukunft genügend Fahrer*innen für den Nahverkehr in Freiburg zu gewinnen.Das Karriereportal der VAG Freiburg finden Sie hier: https://www.vag-freiburg.de/karriere