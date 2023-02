VAG Busse fahren Umwege für Fasnet in Opfingen

Wegen einer Fastnachtsveranstaltung ist die Ortsdurchfahrt Opfingen am Donnerstag, 16. Februar, zwischen 16 Uhr und 1 Uhr am Morgen gesperrt. In dieser Zeit können die Omnibuslinien 32 und 33 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) die Opfinger Haltestellen „Hofmattstraße“, „Rathaus“, „Im Hausgarten“ und „Unterdorf“ nicht bedienen.



Die Busse der Linie 32 fahren dann von der Freiburger Straße kommend über die Straße Am Sportplatz und die Tulpenstraße zurück auf den üblichen Fahrweg Richtung Waltershofen. Am Ende der Tulpenstraße wird eine Ersatzhaltestelle „Unterdorf“ eingerichtet.



Die Linie 33 verkehrt in der genannten Zeit von der Freiburger Straße kommend in die Gewerbestraße und dann weiter auf dem normalen Linienweg Richtung Tiengen. Beim Kreisverkehr wird eine Ersatzhaltestelle „Gewerbestraße“ installiert.