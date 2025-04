VAG-Ausbildungstag am 9. Mai: Technik erleben, Berufe entdecken, Fragen stellen

Am Freitag, 9. Mai 2025, lädt die Freiburger Verkehrs AG (VAG) von 11.30 bis 18.30 Uhr zum VAG-Ausbildungstag mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm auf ihren Betriebshof (Besanҫonallee 99) ein. Schüler*innen, Eltern und Interessierte können sich vor Ort über Ausbildungen und duale Studiengänge bei der VAG informieren. Aktuelle Auszubildende, dual Studierende sowie Ausbilder*innen werden als Ansprechpersonen vor Ort sein.Neben Führungen wird es viele Mitmachaktionen geben: etwa eine Mitfahrt in der Straßenbahn durch die Waschstraße oder ein Exit-Game. Beim VAG-Bewerberbus gibt es die Möglichkeit, direkt eine Einladung zum Bewerbungsgespräch zu erhalten. Eis, kleine Snacks und Getränke stehen bereit. Zum Abschluss gibt es eine Live-Performance von Beat Brenning.Die VAG bietet sieben verschiedene Ausbildungsberufe und vier duale Studiengänge an. Die Bandbreite reicht von der Ausbildung Industriemechaniker*in oder Fachkraft im Fahrbetrieb bis zum dualen Studium der Betriebswirtschaftslehre.Eine Anmeldung zum VAG-Ausbildungstag ist nicht notwendig.Weitere Infos zu Ausbildungen bei der VAG unter: www.vag-freiburg.de/karriere