Update der Apps von VAG und RVF bringt neue Funktionen

.



· Verschiedene Sharing-Angebote und verfügbare Plätze in Parkhäusern werden auf erweiterter Karte dargestellt



· Berechnete Fahrzeugpositionen im Liniennetz abgebildet



Die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) und der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) haben ein neues Update der Apps VAG mobil und RVF mobil bereitgestellt. Dieses bringt mehr Komfort bei der Planung und Nutzung verschiedener Mobilitätsangebote. Je nach Einstellung der Nutzenden erfolgt das Update in der App automatisch – oder muss im Play Store von Google oder im App Store von Apple manuell vorgenommen werden. Bei einer Neuinstallation stehen die Funktionen automatisch zur Verfügung.



Neu in der Kartenansicht ist die Anzeige von Carsharing-Fahrzeugen, E-Scootern, Frelos oder Lastenfahrrädern – jeweils inklusive aktueller Verfügbarkeiten. Anhand eines Ampel-Symbols erhalten Autofahrende ab sofort eine Übersicht über die Verfügbarkeit von Plätzen in den Freiburger Parkhäusern. Darüber hinaus werden berechnete Fahrzeugpositionen von Bussen und Straßenbahnen auf der Karte dargestellt. Außerdem können Verbindungen mit Frelo in der Fahrtauskunft berücksichtigt werden. Damit lässt sich die nächste Fahrt flexibler gestalten – je nach Verkehrsmittel und je nach Verfügbarkeit der Mobilitätsangebote. In den Karteneinstellungen lässt sich auswählen, welche Verkehrsmittel angezeigt werden.



Das nächste Update mit zusätzlichen Funktionen wollen VAG und RVF in den nächsten Monaten bereitstellen.

(lifePR) (