Umleitungen für den Busverkehr durch Bauarbeiten in Umkirch

Von Mittwoch, 28. Mai 2025, 20 Uhr, bis Freitag, 30. Mai, 22 Uhr, wird die Hauptstraße in Umkirch wegen Straßenarbeiten gesperrt. Die Buslinien 32, N40 und N41 der Freiburger Verkehrs-AG sowie die Linie 700 von Tuniberg Express müssen in dieser Zeit umgeleitet werden.



Die Haltestellen Brugesstraße, Im Brünnleacker und Hauptstraße können in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Die Haltestelle Umkirch Adler wird einige Meter weiter westlich an die Gottenheimer Straße verlegt.



Die Busse, die planmäßig nur zwischen Paduaallee und Umkirch Gewerbegebiet verkehren, werden für den Zeitraum der Bauarbeiten in Umkirch nur noch die Haltestelle Im Brunnenfeld, Im Stöckacker und Umkirch Gewerbegebiet bedienen. Stattdessen fahren die Busse der Linien 32 und 700 die Haltestellen Am Gansacker und Rohrmatten in beide Fahrtrichtungen an.

