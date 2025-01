Umleitung der Omnibuslinie 17

Wegen Bauarbeiten in der Alemannenstraße wird die Omnibuslinie 17 in Littenweiler von Mittwoch, 8. Januar, bis Freitag, 24. Januar, in beide Richtungen umgeleitet. In dieser Zeit entfallen die Haltestellen Sudentenstraße und Kunzenweg. Die Haltestelle Pädagogische Hochschule wird vom bisherigen Standort in der Lindenmattenstraße zum Bahnhof Littenweiler in der Höllentalstraße verlegt.

(lifePR) (