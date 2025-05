Umleitung der Linien 11 und 14 während der Weintage in St. Georgen

Vom 9. bis 12. Mai 2025 finden im Freiburger Stadtteil St. Georgen wieder die Weintage statt. Während dieser Zeit fahren die Buslinien 11 und 14 zeitweise eine Umleitung. Die Umleitungen gelten jeweils bis Betriebsschluss am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr und am Montag ab 18 Uhr.



Die Busse der Linie 11 verkehren in diesen Zeiträumen von Vauban kommend in Richtung Haid ab der Haltestelle Kapellenwinkel über die Blumenstraße, die Basler Landstraße und die Guildfordallee/B3 zur Endhaltestelle Munzinger Straße. Die Haltestellen Cardinalweg, Obergasse, Besançonallee und Moosackerweg können in dieser Richtung nicht bedient werden. Es wird stattdessen die Ersatzhaltestelle Blumenstraße in der gleichnamigen Straße angefahren.



In der Gegenrichtung geht die Fahrt zunächst über den normalen Linienweg durch die Basler Straße. Weiter geht es durch die Blumenstraße – mit gleichnamiger Ersatzhaltestelle. Auch hier entfallen die Haltestellen Obergasse und Cardinalweg. An der Haltestelle Kapellenwinkel kehrt die Linie 11 dann wieder auf ihren regulären Fahrweg zurück.



Die Linie 14 Richtung ab Lehener Straße in Richtung Haid fährt bei jenen Fahrten die nicht durch das Gewerbegebiet Haid führen, ab der Haltestelle Wihlerweg weiter über die Basler Landstraße, die Tiengener Straße und die Matsuyama-/



Besançonallee zur Haltestelle Munzinger Straße. Die Haltestellen Kalkackerweg, und Moosackerweg werden nicht angefahren.



In der Gegenrichtung und bei Fahrten über das Gewerbegebiet Haid verkehrt die Linie 14 auf dem auf ihrem regulären Linienweg.





