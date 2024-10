Umleitung der Linie 32 und Schulbusse zwischen Opfingen und Tiengen

Von Montag, 21.10.2024, bis einschließlich Freitag, 25.10.2024, wird zwischen Freiburg-Opfingen und Freiburg-Tiengen die L 127 wegen einer kurzfristig angekündigten Straßensanierung gesperrt. In dieser Zeit wird die Buslinie 32 sowie Schulbusse von und nach Freibug-Tiengen/Munzingen umgeleitet.



Die Haltestelle Opfingen Rathaus wird zur Haltestelle Hofmattstraße verlegt, die Haltestelle Im Hausgarten wird in dieser Zeit von der Linie 32 nicht angefahren. Für diese Zeit existiert eine Ersatzhaltestelle Gewerbestraße, die sich einige Meter von der eigentlichen Haltestelle an der Gewerbestraße befindet.



Der Schulbus fährt weiterhin die Haltestellen Opfingen Rathaus, Im Hausgarten und Gewerbestraße an.



Die Linie 33 ist nicht betroffen.

(lifePR) (