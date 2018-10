Umleitung der Linie 14

15.10.18

Vom 22. Oktober an finden Kanalarbeiten im Kreuzungsbereich Breisacher Straße, Hohenzollernstraße und Eschholzstraße statt. Deshalb muss der Bus der Linie 14 in Richtung „Haid“ für sechs Monate eine abweichende Strecke fahren. Der Fahrweg führt dann von der Breisacher Straße über die Fehrenbachallee und die Lehener Straße zurück in die Eschholzstraße. Dadurch ergibt sich eine etwas verlängerte Fahrzeit, es werden aber alle Haltestellen bedient.



In der Gegenrichtung wird die Haltestelle „Lehener Straße“ in diesem Zeitraum vor die Kreuzung mit der Lehener Straße verlegt. Der Linienweg bleibt hier jedoch unverändert.

