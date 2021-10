Tullastraße für Buslinien 22, 23, 24 und 25 wieder offen

Schneller als erwartet, nämlich vom 4. Oktober an, können die Busse der VAG-Linien 22, 23, 24 und 25 wieder auf ihren ursprünglichen Fahrweg in der Tullastraße zurückkehren. Das bedeutet, dass die Haltestellen Schlachthof, badenova und Max-Planck-Institut wieder regulär bedient werden.



Die provisorische Frelo-Station an der Haltestelle Schlachthof wird dann wieder abgebaut.

