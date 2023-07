Tiengen: Änderung bei der Buslinie 35 ab dem 27. Juli

Von kommenden Donnerstag an, dem 27. Juli, fahren die Busse der Linie 35 in Richtung Munzingen nicht mehr über die Haltestelle "Im Hubhof". Stattdessen fahren sie nach der Haltestelle "Im Maierbrühl" direkt zur Haltestelle „Etzmattenstraße“.



In Fahrtrichtung "Munzinger Straße" ändert sich nichts. Auch der Fahrweg der Linie 37 bleibt unverändert.