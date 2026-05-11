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Taktverdichtung zur Freiburger Mess‘ und historischer Messeverkehr

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Vom 14. Mai bis 25. Mai 2026 findet auf dem Freiburger Messegelände die diesjährige Frühjahrsmesse statt. An den Messetagen fährt die Stadtbahnlinie 4 deshalb auch nach 21 Uhr bis zur Schließung des Messegeländes im 15-Minuten-Takt. Am ersten und letzten Tag – 15. Mai und 25. Mai – stehen zusätzliche Straßenbahnen bereit, die bei Bedarf für den Weg von der Messe in die Innenstadt eingesetzt werden. Die Öffnungszeiten der Messe sind:

Do, 14.05. 14:00 – 24:00 Uhr
Fr, 15.05. 14:00 – 24:00 Uhr
Sa, 16.05. 14:00 – 24:00 Uhr
So, 17.05. 11:00 – 23:00 Uhr
Mo, 18.05. 14:00 – 23:00 Uhr
Di, 19.05. 14:00 – 24:00 Uhr
Mi, 20.05. 14:00 – 23:00 Uhr
Do, 21.05. 14:00 – 23:00 Uhr
Fr, 22.05. 14:00 – 24:00 Uhr
Sa, 23.05. 14:00 – 24:00 Uhr
So, 24.05. 11:00 – 24:00 Uhr
Mo, 25.05. 11:00 – 24:00 Uhr 

Am 17. und 24. Mai 2026 gibt es von 12 bis 15.30 Uhr zusätzlich einen historischen Messeverkehr zwischen Holzmarkt und Messe – über Bertoldsbrunnen, Hauptbahnhof und Rathaus im Stühlinger.

Am 16. Mai findet zudem ein Heimspiel des SC Freiburgs statt. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr, Spielende um 17.15 Uhr. Hier bietet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) wie gewohnt einen Sonderverkehr zum und vom Stadion an.

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