Taktverdichtung zur Freiburger Mess‘ und historischer Messeverkehr
Do, 14.05. 14:00 – 24:00 Uhr
Fr, 15.05. 14:00 – 24:00 Uhr
Sa, 16.05. 14:00 – 24:00 Uhr
So, 17.05. 11:00 – 23:00 Uhr
Mo, 18.05. 14:00 – 23:00 Uhr
Di, 19.05. 14:00 – 24:00 Uhr
Mi, 20.05. 14:00 – 23:00 Uhr
Do, 21.05. 14:00 – 23:00 Uhr
Fr, 22.05. 14:00 – 24:00 Uhr
Sa, 23.05. 14:00 – 24:00 Uhr
So, 24.05. 11:00 – 24:00 Uhr
Mo, 25.05. 11:00 – 24:00 Uhr
Am 17. und 24. Mai 2026 gibt es von 12 bis 15.30 Uhr zusätzlich einen historischen Messeverkehr zwischen Holzmarkt und Messe – über Bertoldsbrunnen, Hauptbahnhof und Rathaus im Stühlinger.
Am 16. Mai findet zudem ein Heimspiel des SC Freiburgs statt. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr, Spielende um 17.15 Uhr. Hier bietet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) wie gewohnt einen Sonderverkehr zum und vom Stadion an.