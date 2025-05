Vom 16. Mai bis 26. Mai 2025 findet auf dem Freiburger Messegelände die diesjährige Frühjahrsmess‘ statt. An den Messetagen fährt die Stadtbahnlinie 4 deshalb auch nach 21 Uhr bis zur Schließung des Messegeländes im 15-Minuten-Takt.



An den Messetagen mit Feuerwerk – 16. Mai und 26. Mai – stehen bei Bedarf zusätzliche Straßenbahnen für den Weg von der Messe in die Innenstadt zur Verfügung.



Am Samstag, 17. Mai 2025, spielt zudem der SC Freiburg im Europa-Park-Stadion. Die VAG bietet wie gewohnt einen Stadion-Sonderverkehr. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr, Spielende um 17.15 Uhr.

