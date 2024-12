Studie: Schauinslandbahn ist Wirtschaftsmotor für die Region

Die Schauinslandbahn in Freiburg ist nicht nur eine beliebte Attraktion, sondern auch ein Motor für den Tourismus und die Wirtschaft in der Region: Laut einer Untersuchung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif e.V.) bringt die Schauinslandbahn mit ihren rund 350.000 Fahrgästen im Jahr einen erheblichen wirtschaftlichen Mehrwert für Freiburg und das Umland: Durchschnittlich 74,50 Euro gibt jeder Fahrgast pro Tag in der Region aus – sei es für Gastronomie, Souvenirs oder lokale Freizeitangebote.



Jeder durch die Nutzung der Bahn erwirtschaftete Euro bringt der Studie zufolge einen Mehrwert von durchschnittlich 7,50 Euro für die Region. Mit diesem Wert liegt die Schauinslandbahn deutlich über dem Durchschnitt der betrachteten deutschen Seilbahnen: Der Mittelwert liegt bei 5,30 Euro pro investiertem Euro.



Die Schauinslandbahn trägt damit nicht nur selbst zur Attraktivität Freiburgs als Ausflugsziel bei, sie spielt auch eine wichtige Rolle für die lokale Wirtschaft, indem sie Besucherströme und Kaufkraft in die Region bringt.

