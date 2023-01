Streckensperrung Fliegerbombe

Die Entschärfung eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg hat am Samstag, 14. Januar verschiedene Auswirkungen auf die Stadtbahnlinien 1, 2, 3 und 4 sowie auf die Buslinien 10, 22 und 36



Phase 1:



Von 7.30 Uhr bis etwa 11 Uhr kann an den Stadtbahnhaltestellen Runzmattenweg, Rathaus im Stühlinger, Robert-Koch-Straße, Killianstraße und Berliner Allee nicht ein-und ausgestiegen werden. Die Türen der Straßenbahnen bleiben dort geschlossen.



Der Busbetrieb der VAG ist in dieser Phase nicht betroffen und fährt regulär.



Phase 2:



Um 11.00 Uhr wird mit der Entschärfung der Fliegerbombe begonnen. In dieser Phase dürfen im gesperrten Bereich keine Fahrzeuge mehr verkehren.



Bis zur Entwarnung fahren die betroffenen Stadtbahn und Buslinien wie folgt:



Die Linie 1 fährt in den Abschnitten Moosweiher – Paduaallee und Stadttheater – Littenweiler



Die Linie 2 verkehrt in beiden Richtungen zwischen Stadttheater und Dorfstraße



Die Linie 3 pendelt zwischen Stadttheater und Innsbrucker Straße sowie zwischen Munzinger Straße und Bissierstraße



Die Linie 4 fährt zwischen Messe und Technische Fakultät sowie zwischen Stadttheater und Gundelfinger Straße



Die Stadtbahnlinie 5 ist nicht beeinträchtigt und fährt den normalen Linienweg.



Die Busse der Linien 10, 22 und 36 müssen im Bereich der Berliner Allee ebenfalls umgeleitet werden und können während der Phase 2 die Haltestelle Idingerstraße nicht anfahren.



Wie lange die Phase 2 dauert kann aktuell nicht benannt werden, dies ist davon abhängig wie lange die Entschärfung der Fliegerbombe dauert.



Die Stadt wird für die Bewohner der Sperrzone eine Aufenthaltsmöglichkeit an der Messe organisieren. Hierzu können die Personen an der Haltestelle Eschholzstraße einsteigen und von dort mit der Linie 4 direkt zur Messe gelangen.