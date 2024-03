Straßenbaustelle der Mooswaldallee beeinträchtigt die Fahrwege der Buslinien 22, 23, 24 und 25

Wegen Straßenbauarbeiten im Bereich der Brücke über die B3 zwischen der Mooswaldallee und der Gundelfinger Straße können dort im Zeitraum vom 18. bis zum 31. März keine Busse fahren. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinien 22, 23, 24 und 25 der Freiburger Verkehrs AG (VAG). Die Haltestellen „Auerstraße“ und „Wöhlerstraße“ werden in dieser Zeit nicht angefahren.



Generell gilt, dass alle Fahrten der Linien 23, 24 und 25, die von Süden kommen und üblicherweise an der „Gundelfinger Straße“ enden im genannten Zeitraum nur bis zur Wendeschleife „Mooswaldallee fahren.



Die Busse der Linie 22 wenden in der Regel von der Bissierstraße kommend nach der Haltestelle Max-Planck-Institut über die Haltestellen Robert-Bunsen-Straße, Hans-Bunte-Straße Nord, Hans-Bunte-Straße Mitte und Stübeweg und fahren dann wieder über Max-Planck-Institut zurück zur Bissierstraße.



Buslinien in und von Gundelfingen



Die Buslinien 15 und 16 fahren im Bereich der Endhaltestelle „Gundelfinger Straße“ leicht geänderte Fahrwege, die Andienung der üblichen Haltestellen entlang der Linienwege ist davon jedoch nicht betroffen.



Dir Buslinie 24 vom Gundelfinger Bahnhof kommend endet an der Endhaltestelle „Gundelfinger Straße“. Wegen der geänderten Abfahrtzeiten auf diesem Abschnitt empfiehlt die VAG vor Fahrtantritt einen Blick in die elektronische Fahrplanauskunft. Der Fußweg bis zur Wendeschleife Mooswaldallee, wo der südliche Ast der Linie 24 sowie die Linien 23 und 25 abfahren, beträgt etwa 600 Meter.

