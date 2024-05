Am Freitag, 17. Mai, sind kurz nach 15 Uhr am Bertoldsbrunnen zwei Straßenbahnen leicht ineinander gefahren, was in der Innenstadt zu einer Betriebsunterbrechung von etwa einer Stunde geführt hat. Die Bahnen von Westen haben in dieser Zeit am Stadttheater geendet, die von Süden am Holzmarkt, die von Norden am Europaplatz und die aus Littenweiler beim Schwabentor.



Am Unfall beteiligt waren eine vom Theater kommende Bahn der Linie 4, die am Bertoldsbrunnen Richtung Europaplatz abbiegen wollte und eine Bahn der Linie drei, die vom Martinstor kommend in die Bertoldstraße fuhr.



Nach Aufnahme des Unfalls konnten beide Fahrzeuge aus eigener Kraft zurück in den Betriebshof fahren.

