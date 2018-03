Stadtbahnlinie 4 am Sonntag zeitweise unterbrochen

Wegen Reparaturarbeiten an der Fahrleitung muss die Stadtbahnlinie 4 am Sonntag, 18. März, von der Hornusstraße bis zur Endhaltestelle „Gundelfinger Straße“ zwischen 7 und 18 Uhr unterbrochen werden. In dieser Zeit ist ein Schienenersatzverkehr mit Omnibussen (SEV) eingerichtet, der in der Regel parallel zu den Gleisen durch die Gundelfinger Straße fährt uns auch nahe der regulären Haltestellen Ersatzhalte hat. Einige wenige Fahrten des SEV verkehren auf dem Fahrweg der Linie 15. Auch mit diesen Fahrten werden die Haltstellen „Hornusstraße“ und „Gundelfinger Straße“ erreicht.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers