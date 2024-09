Stadtbahnbrücke: Rolltreppe zu Gleis 2 und 3 defekt

Reparatur wird geprüft

VAG weist auf Mobilitätsservice der Deutschen Bahn hin

Nach einem schwereren Betriebsschaden steht die Rolltreppe zwischen den Gleisen 2 und 3 und der Stadtbahnbrücke am Freiburger Hauptbahnhof seit wenigen Wochen still. Die Schadensbegutachtung hat ergeben, dass eine schnelle Reparatur nicht möglich ist, da einige Bauteile stark beschädigt sind.Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) steht aktuell im Austausch mit dem zuständigen Unternehmen. Dieses prüft derzeit, ob Bauteile aus der defekten Rolltreppe 1 am Hauptbahnhof für eine Reparatur verwendet werden können. Sollte dies möglich sein wird die Reparatur jedoch Zeit in Anspruch nehmen. Müssten jedoch neue Bauteile gefertigt werden, wird sich voraussichtlich eine Reparatur anhand der Lieferzeiten nicht mehr rentieren, da die komplette Erneuerung der beiden Rolltreppen ab Ende des Jahres vorgesehen ist.Die VAG weist darauf hin, dass mobilitätseingeschränkte Personen den Service der Deutschen Bahn nutzen können. Der Mobilitätsservice für einen Gleiswechsel steht täglich von 6 bis 24 Uhr zur Verfügung. Anrufe werden unter 0761/212-1055 rund um die Uhr entgegengenommen. Eine Anmeldung für den Service ist mindestens eine halbe Stunde vor dem Eintreffen nötig.Die Zentrale schickt einen Mitarbeitenden auf die Stadtbahnbrücke bzw. an den Bahnsteig, der/die einen barrierefreien Weg zum anderen Gleis, bzw. auf die Stadtbahnbrücke, ermöglicht. Auf ihrer Webseite www.vag-freiburg.de informiert die VAG unter Zustandsanzeige Aufzüge in Echtzeit, welche Aufzüge an der Stadtbahnbrücke aktuell außer Betrieb sind.Seit Mai 2022 investiert die VAG rund sechs Millionen Euro in die Erneuerung der Aufzüge und Rolltreppen an der Stadtbahnbrücke. Der Abschluss des Großprojekts ist für Sommer 2025 geplant.