Stadtbahn in der Waldkircher Straße startet am 14. Juni mit Betriebsbeginn

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit enden Baustellenumleitungen und der Schienenersatzverkehr im Bereich zwischen Friedrich-Ebert-Platz, Hauptfriedhof und Hornusstraße. Mit Betriebsbeginn geht dann nämlich die neu gebaute Stadtbahn durch die Waldkircher Straße in Betrieb. Die Stadtbahnlinie 2 fährt dann nach der Haltestelle „Friedrich-Ebert-Platz“ durch die Friedhofstraße – mit der in ihrer Barrierefreiheit verbesserten Haltestelle „Hauptfriedhof“ – durch die Waldkircher Straße – mit den neuen Haltestellen „Zollhallenplatz“ und „Eugen-Martin-Straße“ – zur ebenfalls erneuerten Wendeschleife „Hornusstraße“.



Fest auf dem Zollhallenplatz am 15. Juni



Anlässlich der Inbetriebnahme veranstaltet der Bürgerverein Brühl-Beurbarung e.V. am 15. Juni mit Unterstützung durch die VAG ein Fest auf dem Zollhallenplatz:



Von 14.30 Uhr bis 20 Uhr findet dort dann ein Bauernmarkt statt der durch verschiedene Bewirtungsstände ergänzt wird. Das Spielmobil wird von 15 Uhr bis 18 Uhr vor Ort sein wie auch ein Informationsstand der VAG. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr wird zudem Live-Musik zu hören sein. Außerdem werden mit Start um 17:30 und um 18:30 Uhr Quartiersführungen angeboten.