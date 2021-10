Stadtbahn Waldkircher Straße: Bauarbeiten gehen zügig voran

Die Bauarbeiten für den Neubau der Stadtbahn Waldkircher Straße kommen zügig voran. Der gesamte Abschnitt zwischen Rennweg und „Kaufland“ mit den beiden künftigen Haltestellen „Zollhallenplatz“ und „Eugen-Martin-Straße“ ist nahezu fertiggestellt. Die Führung der neuen Stadtbahn in der Waldkircher Straße ist schon gut zu erkennen.Jetzt beginnt wie geplant am 4. November 2021 der nächste Bauabschnitt (BA 2a/2b).Dieser Bauabschnitt reicht von „Kaufland“ bis zur Offenburger Straße und hat stadteinwärts eine Vollsperrung der B 3 zur Folge. Wer das Güterbahngelände erreichen möchte, kann auf der B 3 bis zur Ingeborg-Krummer-Schroth-Straße fahren. Alle anderen Fahrzeuge werden auf der B 3 kommend an der Anschlussstelle „Mooswaldallee“ umgeleitet und über die Mooswaldallee/Hermann-Mitsch-Straße bzw. Zinkmattenstraße/Engesserstraße und über Kaiserstuhlstraße geführt. Stadteinwärts kann man auch über die Gundelfinger Straße/Zähringer Straße fahren. Alle Umleitungen sind ausgeschildert. Aus den beiden beigefügten Bauabschnittsplänen ist die Baustellenverkehrsführung erkennbar.Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren, die Hauseingänge entlang dem Baufeld bleiben jederzeit erreichbar. Radfahrende stadtauswärts werden mit dem Kfz-Verkehr mitgeführt, stadteinwärts werden diese wie bisher über die Komturstraße geleitet.Die Direktbusse zum ZOB Freiburg des Regionalverkehrs (Linien 200, 7200, 7206 und 7209 von Binninger und Südbadenbus) aus dem Bereich Emmendingen und dem Elztal können während der Bauphase weiterhin fahren und werden über die Hornusstraße umgeleitet.Dieser Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis Anfang April 2022. Danach wird dann die neue Stadtbahn an die bestehenden Gleise in der Zähringer Straße angebunden.Trotz der massiven Einschränkungen für den Verkehr auf der B 3 bitten VAG und Garten- und Tiefbauamt (GuT) um Verständnis für die mit den Bauarbeiten verbundenen Behinderungen und Beeinträchtigungen und um Beachtung der Baustellenverkehrsführung.Die Verlegung der Stadtbahn ist nötig, um das Güterbahnareal mit seinen rund 3.800 Einwohnerinnen und Einwohnern und rund 4.000 Arbeitsplätzen besser an das Straßenbahnnetz anzuschließen.Informationen zum Neubau der Stadtbahn Waldkircher Straße sind auch im Internet unter www.freiburg.de abrufbar. Unter https://www.vag-freiburg.de/... ist es zusätzlich möglich, sich für einen Newsletter bei der VAG anzumelden, dann werden Interessierte automatisch über Aktuelles zur „Stadtbahn Waldkircher Straße“ informiert.