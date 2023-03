St. Georgen: Linie 11 umgeleitet

Wegen Bauarbeiten am Uffhauser Platz kann die Omnibuslinie 11 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) vom 6. März an die Haltestellen „Kapellenwinkel“ und „Schneeburgstraße“ nicht bedienen. Die Busse fahren stattdessen von der Haltestelle „Gabelsberger Straße“ kommend durch die Bozener Straße in den Mettackerweg. Hier wird eine Ersatzhaltestelle „Schneeburgstraße“ eingerichtet. Von dort geht die Fahrt weiter durch den Hartkirchweg wo die Ersatzhaltestelle "Kapellenwinkel" eingerichtet ist. Über den Cardinalweg geht es weiter zurück auf den regulären Fahrweg zur Haltestelle „Cardinalweg“.



Diese Umleitung gilt in beiden Fahrtrichtungen und wird am 13. März um 8 Uhr wieder aufgehoben.