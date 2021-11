Eine zusätzliche Haltestelle der Buslinie 118 richtet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) am Sonntag, 28. November, zwischen 11 und 18 Uhr in der Schwarzwaldstraße auf Höhe des Ebneter Schlosses ein, wo in dieser Zeit ein Christkindlesmarkt stattfindet.

