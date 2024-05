Sonntag: Stadtbahnen und Buslinien in der Innenstadt zeitweise unterbrochen

Wegen einer Großdemonstration werden alle Stadtbahnlinien am kommenden Sonntag, 2. Juni, in der Innenstadt zeitweise unterbrochen. Betroffen sind auch die Buslinien 11, 14 und 27.



Änderungen von 13.30 bis voraussichtlich 19 Uhr:



Die Stadtbahnlinie 5 endet vom Rieselfeld kommend an der Haltestelle „Erbprinzenstraße“.



Änderungen von 14 bis voraussichtlich 18 Uhr:



Die Stadtbahnlinie 1 endet von Littenweiler kommend am Bertoldsbrunnen und von Landwasser kommend am Stadttheater.



Die Stadtbahnlinie 2 endet von Günterstal kommend am Holzmarkt, von der Hornusstraße kommend am Stadttheater.



Die Stadtbahnlinie 3 endet von der Haid kommend am Stadttheater und von Vauban kommend am Holzmarkt.



Die Stadtbahnlinie 4 endet von Norden kommend an der Tennenbacher Straße und von der Messe kommend am Stadttheater.



Die Omnibuslinie 11 endet von der Munzinger Straße kommend in der Wendeschleife am Pressehaus.



Die Omnibuslinie 14 fährt nicht zum Hauptbahnhof, sondern fährt nach der Haltestelle „Lehener Straße“ über die Breisacher Straße, die Fehrenbachallee und die Lehener Straße und die Eschholzstraße.



Die Omnibuslinie 27 kann nicht zum Europaplatz fahren, sondern fährt über die Hochmeisterstraße, die Mozartstraße und den Leopoldring zur Haltestelle „Stadtgarten“. Von dort geht die Fahrt dann wieder in Richtung Herdern.



Änderungen vorbehalten



Je nach Zahl der an der Demonstration Teilnehmenden kann es zu Änderungen im Ablauf der Veranstaltung kommen die dann auch Auswirkungen auf die Bus- und Stadtbahnverkehre haben können.

