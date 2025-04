So fahren die Busse und Straßenbahnen während des Freiburg-Marathons

Alle geplanten Änderungen und die Abfahrten in Echtzeit sind in der Fahrplanauskunft ( www.vag-freiburg.de ) und in der App VAG mobil hinterlegt.Von Littenweiler kommend endet der Fahrgastbetrieb an der Haltestelle „Schwabentorbrücke“ und fährt dann wieder zurück zur „Laßbergstraße“.Auf dem westlichen Streckenabschnitt pendeln die Bahnen zwischen „Moosweiher“ und „Stadttheater“.Im gesamten Zeitfenster von 9.00 Uhr bis 15.25 Uhr ist die Stadtbahnlinie 2 immer zwischen „Stadttheater“ und „Holzmarkt“ unterbrochen. Im Streckenabschnitt zwischen „Friedrich-Ebert-Platz“ und „Stadttheater“ ruht der Betrieb.Von 9.12 Uhr bis 15.20 Uhr endet die Linie 2 von Günterstal kommend am „Holzmarkt“ und im Zeitfenster zwischen 9.38 Uhr und 14.00 Uhr fährt sie nur von „Günterstal“ bis zur „Lorettostraße“.Betriebsruhe im Streckenabschnitt zwischen Haid und „Stadttheater“ von 8:40 Uhr bis 13:15 Uhr. Von 8.55 Uhr bis 15.00 Uhr ist die Linie 3 außerdem zwischen „Stadttheater“ und „Europaplatz“ unterbrochen.Von 8.50 Uhr bis 14.15 Uhr fährt zwischen Vauban und „Holzmarkt“ keine Stadtbahn. Von 8.55 Uhr bis 15.05 Uhr ist zusätzlich der Abschnitt zwischen „Holzmarkt“ und „Stadttheater“ unterbrochen.Außerdem beginnt die Linie 4 im Westen zwischen 8.30 Uhr und 13.00 Uhr nicht an der Endhaltestelle „Messe“, sondern an der „Technischen Fakultät“.Die Stadtbahnlinie 5 ruht in der Zeit von 9.15 Uhr bis 13.30 Uhr komplett.Die Omnibuslinie 10 ist in den Zeitfenstern 8.30 Uhr bis 12.42 Uhr komplett eingestellt.Die Omnibuslinie 11 fährt zwischen 9.00 Uhr und 14.00 Uhr von der „Munzinger Straße“ kommend nur bis zur Haltestelle „Innsbrucker Straße“. Der Streckenabschnitt zwischen der „Innsbrucker Straße“ und „Hauptbahnhof“ entfällt.Imwird die Linie 14 umgeleitet und verkehrt nach der Haltestelle „Belchenstraße“ über die „Feldbergstraße“ und die „Guildfordallee“ zur Endhaltestelle „Munzinger Straße“. Dadurch entfallen die Haltestellen „Uffhauser Straße“, „Am Kirchacker“, „Am Mettweg“, „Wihlerweg“, „St. Georgen – Schiff“, „Besanҫonallee“, „Moosackerweg“ und „Struveweg“.Zu einer weiteren Umleitung kommt es bei der Linie 14 von 8:40 Uhr bis 14:13 Uhr: Zwischen „Marienmattenweg“ und „Hauptbahnhof“ fahren die Busse über die B31a und die Schnewlinstraße. Das bedeutet, dass sie Haltestellen „Ferdinand-Weiß-Straße“, „Vogesenstraße“, „Draisstraße“, „Eschholzstraße“, „Lehener Straße“ und „Kreuzstraße“ in diesem Zeitraum nicht bedient werden.Am 6. April gelten die Teilnehmendenausweise (Anmeldebestätigungen/ Startnummern) zum Freiburg Marathon 2025 als Fahrausweise in allen Verkehrsmitteln des Regio-Verkehrsverbundes-Freiburg (RVF). Dies gilt für die einmalige Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung und frühestens drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn.Im Verkehrsnetz von Südbadenbus kommt es zwischen 6:30 und 16:30 Uhr im zu folgenden Einschränkungen:Die Linie 7208 Freiburg – Hexental – Bad Krozingen/Staufen beginnt und endet am Paula-Modersohn-Platz.Die Linie 7240 sind von der Veranstaltung nicht betroffen und verkehren fahrplanmäßig.