Tausende feiernde Fahrgäste, volle Busse und Bahnen und eine meist friedliche Stimmung. „Es lief alles nach Plan“, vermeldete die Leitstelle am Neujahrsmorgen. Das ist die Bilanz der Freiburger Verkehrs AG für den Bus- und Stadtbahnverkehr in der Silvesternacht. Negative Vorkommnisse gab es in den Fahrzeugen und an den Haltestellen so gut wie keine zu vermelden. Auch das Sicherheitskonzept ging auf: Wie in den zurückliegenden Jahren waren in der Silvesternacht zahlreiche Servicekräfte in den Stadtbahnen und Nachtbussen im Einsatz und als Ansprechpartner für die Fahrgäste vor Ort.



Neben den vielen in zusätzlich eingesetzten Kolleginnen und Kollegen bedankt sich die VAG ausdrücklich bei den Fahrgästen, die die Fahrten in Bussen und Bahnen in dieser Nacht zu einem zumeist sehr entspannten Vorgang machten.

