Shuttlebusse zum Jubiläumsaktionstag

Wenn am Samstag, 10. Juli, im Rahmen des Stadtjubiläums die Ortschaften noch einmal eine Bühne bekommen und den ganzen Tag lang Aktionen in Haslach und in den vier, am äußeren Rand von Freiburg gelegenen Ortsteilen Günterstal (Süden), Munzingen (Westen), Hochdorf (Norden) und Ebnet (Osten) stattfinden, bietet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) zwei kostenlose Shuttlelinien an, die die Veranstaltungsorte miteinander verbinden. Diese verkehren, im Zeitfenster von 08:30 Uhr bis 19:25 Uhr, auf folgenden Strecken:E1- Hochdorf/ Benzhauser Str. Haslach/ Scherrerplatz Günterstal/ DorfstraßeE2- Munzingen/ Windhäuslegasse Haslach/ Scherrerplatz Ebnet/ Unteres GrünZwischen den beiden Sonder-Buslinien besteht bei jeder Fahrt ein direkter Anschluss, an Freiburgs geographischer Mitte, in Haslach, an der Haltestelle Scherrerplatz.Weitere Informationen sowie den Fahrplan findet man hier: https://2020.freiburg.de/pb/1731288.html