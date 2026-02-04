Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050299

Freiburger Verkehrs AG Besançonallee 99 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland http://www.vag-freiburg.de
Ansprechpartner:in Frau Hannah Steiert +49 761 4511417
Logo der Firma Freiburger Verkehrs AG

Schauinslandbahn wegen technischer Störung außer Betrieb

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Die Schauinslandbahn ist derzeit außer Betrieb. Grund ist ein Defekt am Frequenzumrichter des Notantriebs. Ohne einen funktionierenden Notantrieb dürfen keine Fahrgäste mit der Seilbahn befördert werden.

Die notwendigen Ersatzteile sind bereits bestellt. „Wir hoffen, dass wir im Laufe der nächsten Woche den Fahrbetrieb wieder aufnehmen können“, sagt Tobias Kunz, Leiter der Schauinslandbahn. „Zum Wochenende werden wir leider noch nicht fahren können.“

Der Schaden ist am Montag, 2. Februar 2026, im Rahmen der monatlich vorgeschriebenen Kontrolle des Notantriebs aufgetreten. Fahrgäste waren nicht betroffen – die Schauinslandbahn war zu dem Zeitpunkt wegen eines Streiks der Gewerkschaft Verdi nicht in Betrieb.

 

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.