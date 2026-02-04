Schauinslandbahn wegen technischer Störung außer Betrieb
Die notwendigen Ersatzteile sind bereits bestellt. „Wir hoffen, dass wir im Laufe der nächsten Woche den Fahrbetrieb wieder aufnehmen können“, sagt Tobias Kunz, Leiter der Schauinslandbahn. „Zum Wochenende werden wir leider noch nicht fahren können.“
Der Schaden ist am Montag, 2. Februar 2026, im Rahmen der monatlich vorgeschriebenen Kontrolle des Notantriebs aufgetreten. Fahrgäste waren nicht betroffen – die Schauinslandbahn war zu dem Zeitpunkt wegen eines Streiks der Gewerkschaft Verdi nicht in Betrieb.