Schauinslandbahn wegen Revision geschlossen

Die Schauinslandbahn bleibt wegen Revisionsarbeiten vom 21. März bis zum 8. April außer Betrieb. Bis dahin werden alle sicherheitsrelevanten Arbeiten abgeschlossen und die Abnahme durch die technische Aufsichtsbehörde durchgeführt. Aufgrund von Kapazitätsengpässen und Lieferschwierigkeiten bei externen Dienstleistern müssen am 11. und 12. April noch einige Restarbeiten durchgeführt werden. Die Schauinslandbahn ist an diesen Tagen zusätzlich ganztägig geschlossen. Am 09. und 10. April sowie ab dem 13. April ist die Schauinslandbahn regulär von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Betrieb.



Das Café & Restaurant “Die Bergstation“ bleibt analog zu den Revisionszeiten der Schauinslandbahn ebenfalls geschlossen.