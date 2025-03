Schauinslandbahn wegen Revision geschlossen

Die Schauinslandbahn bleibt wegen Revisionsarbeiten vom 10. März bis zum 28. März ganztägig geschlossen.



Während des Revisionszeitraumes werden verschiedene Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Diese werden zu ca. 95 % durch das eigene Personal der Schauinslandbahn geleistet.



Lediglich für vereinzelte Maßnahmen wird die Unterstützung durch externe Fachfirmen benötigt.



Wie jedes Jahr findet in der Frühjahrsrevision auch in diesem Jahr wieder die sicherheitstechnische



Überprüfung und Abnahme durch die technische Aufsichtsbehörde statt.



Ab dem 29. März ist die Seilbahn dann wieder zu den regulären Öffnungszeiten von 9:00 – 17:00 Uhr in Betrieb.



Das Café & Restaurant “Die Bergstation“ bleibt analog zu den Revisionszeiten der Schauinslandbahn ebenfalls geschlossen.

