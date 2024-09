Sanierungsarbeiten in St. Georgen: Haltestellen für Schulbusse entfallen

Wegen Sanierungsarbeiten in der Blumenstraße in St. Georgen können Schulbusse aus Tiengen am Montag, 9. September, und Dienstag, 10. September drei Haltestellen nicht anfahren. Bei den Bussen mit der regulären Abfahrt um 7.22 Uhr und 7.24 an der Haltestelle St. Georgen Kirche entfallen die Haltestellen "Friedhof St. Georgen", "St. Georgen Kirche" und "Schulstraße". Stattdessen fahren die Schulbusse über die Haltestellen "Moosackerweg", "Besanconallee", "Obergasse" und "Cardinalweg" weiter zur Haltestelle "Kapellenwinkel".

