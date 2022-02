SC-Heimspiel am 12.02.: Stadtbahnlinie 4 wird verstärkt

Umstieg auf die Linie 4 am „Rathaus im Stühlinger“

Zwischen den Haltestellen „Bertoldsbrunnen“ bis „Rathaus im Stühlinger“ kann an jeder Haltestelle auf die Linie 4 umgestiegen werden

Umstieg auf die Linie 4 an der Haltestelle ‚Robert-Koch-Straße‘

Zum Heimspiel des SC Freiburg gegen Mainz 05 am kommenden Samstag sind erstmals wieder 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Wie gewohnt gilt die Regelung, dass die Eintrittskarte ab drei Stunden vor dem Spiel und nach Spielende auch als Fahrschein innerhalb des Regio-Verkehrsverbundes Freiburg (RVF) Gültigkeit hat.Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) bittet alle SC-Fans ausdrücklich, sich möglichst frühzeitig auf den Weg zum Stadion zu machen, da auch am kommenden Samstag Kundgebungen in und um den Bereich der Innenstadt stattfinden werden, und daher mit teils massiven Behinderungen des ÖPNV gerechnet werden muss.Die VAG informiert, dass der Takt der Stadtbahnlinie 4 für die Anreise zum Stadion mit zusätzlichen Fahrzeugen verstärkt werden wird. Die Fans auf dem Weg zum Stadion werden gebeten, bereits an der Haltestelle ‚Technische Fakultät‘ auszusteigen, da die Haltestelle ‚Europa-Park-Stadion‘ an diesem Tag nur beim Rücktransport stadteinwärts bedient wird.Nach Spielende wird die VAG zusätzliche Fahrzeuge bereitstellen, um die Fans von der Stadionhaltestelle zurück in Richtung Stadt zu bringen.