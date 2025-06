Rolltreppe am Bahnhof wird eingehoben: Wiwilibrücke zeitweise gesperrt

Wegen Kranarbeiten rund um die Stadtbahnbrücke am Freiburger Hauptbahnhof muss die Wiwilibrücke am Sonntag, 15. Juni, und Dienstag, 16. Juni, jeweils für mehrere Stunden gesperrt werden. Grund ist der Einhub der 21 Tonnen schweren zweiten Rolltreppe, die künftig Gleis 2 und 3 mit der Stadtbahnhaltestelle „Hauptbahnhof“ verbindet. Wegen der Arbeiten kommt es ebenfalls zu Einschränkungen im Busverkehr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB).



Wegen des Auf- und Abbaus des Schwerlastkrans wird die Wiwilibrücke (blaue Brücke) am Sonntag von etwa 9 bis 14 Uhr und am Montag von etwa 4 bis 10 Uhr komplett gesperrt. Radfahrende nutzen in diesem Zeitraum die ausgeschilderte Umleitung (Bismarckstraße, Rad-Unterführung, Wentzingerstraße). Wer zu Fuß unterwegs ist, gelangt über die Stadtbahnbrücke von der Altstadt in den Stühlinger und zurück.



Die Arbeiten beeinträchtigen auch den Bahnverkehr in der Zeit zwischen 1 Uhr und 4 Uhr nachts am frühen Montag. Der Stadtbahnverkehr ist nicht betroffen, da die Rolltreppe erst nach 1 Uhr nachts eingehoben wird.



Von den Arbeiten sind hingegen die VAG-Busse der Linie 11 betroffen. Diese halten am Sonntag, 15. Juni, ganztägig und am Montag, 16. Juni, bis ca. 16 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Konzerthaus.





