Revision bei der Schauinslandbahn erfolgreich abgeschlossen

Am 7. Dezember geht die Schauinslandbahn nach erfolgreich beendeter Revision wieder pünktlich um 9 Uhr in Betrieb. Während der gesetzlich vorgeschriebenen Revision wurden alle sicherheitsrelevanten Wartungsarbeiten durchgeführt und die Schauinslandbahn ist für den Winterbetrieb gerüstet.Lediglich am 24.12. (Heiligabend) bleibt die Seilbahn ganztägig geschlossen.Das Café & Restaurant “Die Bergstation“ ist zu den Betriebszeiten der Seilbahn ebenfalls wieder geöffnet.Da in Kürze die Einführung eines neuen Vertriebssystems zum Kauf von Seilbahntickets geplant ist, muss auch die Tarifstruktur den Anforderungen an das neue System angepasst werden. Daher wird bereits ab dem 7.12.2024 eine leichte Anpassung der Tarife bei der Schauinslandbahn vorgenommen. Die neuen Ticketpreise sind ab dem 7.12.24 unter https://www.schauinslandbahn.de/... ersichtlich.Mit Abschluss der Herbstrevision beginnt bei der Schauinslandbahn die Wintersaison. Die Angebote in der kalten Jahreszeit sind ebenfalls auf der Website der Schauinslandbahn zu finden.Tipps zur Vorweihnachtszeit:Laden Sie Ihre Liebsten doch einmal zu einer Seilbahnfahrt mit einem zünftigen Käsefondue ein. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit in gemütlicher Atmosphäre beim Schlemmen mit herrlichem Blick ins Rheintal, über den Kaiserstuhl bis hin zu den Vogesen, während im Hintergrund das Holz im Kamin knistert.Das Restaurant in der Bergstation bietet vom 01. November 2024 bis zum 09. März 2025 jeweils von Mittwoch bis Sonntag wieder das beliebte Käsefondue an, welches auch als Kombiticket in Kombination mit der Seilbahnfahrt erhältlich ist. Und wer möchte, dreht anschließend eine kleine Runde bis hoch zum Gipfel.Je nach Wetterlage werden zwischen Dezember und März auf Freiburgs Hausberg wieder geführte Schneeschuh- Panorama- bzw. Wetterbuchentouren angeboten – ein besonderes Naturerlebnis, bei dem man die Stille des Schwarzwaldes unter den Füßen spüren kann.Wer sich stattdessen eher für die Technik interessiert, hat jeden Sonntag um 15 Uhr und zusätzlich vom 25.12.2024 bis zum 6.01.2025 täglich um 15 Uhr die Möglichkeit, die gesamte Anlage der Schauinslandbahn bei laufendem Betrieb kennen zu lernen. Treffpunkt ist die Bergstation.Geschenkidee:Ein regionales und nachhaltiges Geschenk ist die beliebte Seilbahn-JahreskarteLiebhaber, die ihr Herz an Freiburgs Hausberg verloren haben, können mit dem günstigen Jahresticket beliebig oft auf den Gipfel und wieder zurück schweben und den Hausberg mit seiner herrlichen Natur genießen. Das Jahresticket ist übrigens auch als Geschenkgutschein erhältlich.Die Schauinslandbahn fährt täglich durchgehend von 9-17 UhrAnfahrt:bequem und umweltfreundlich ab Freiburg mit der Straßenbahnlinie 2 und dem Anschlussbus 21 direkt zur Talstation.