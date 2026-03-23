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Revision abgeschlossen: Die Schauinslandbahn fährt wieder

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Die turnusmäßigen Wartungsarbeiten gehen wie geplant zu Ende: Am Samstag, 28. März, nimmt die Schauinslandbahn wieder den regulären Betrieb auf. Nach dem Tragseiltausch bei der zurückliegenden Herbstrevision führten die Mitarbeitenden mit externen Fachkräften während der dreiwöchigen Frühjahrsrevision nun überwiegend turnusmäßige Wartungsarbeiten aus. Eine besondere Maßnahme war das Kürzen der Zugseile.

Ab 28. März sind die Schauinslandbahn und das Café & Restaurant „Die Bergstation“ wieder wie gewohnt täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

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