Reinschnuppern, Kompetenzen testen, kennenlernen: Der neue Bewerberbus der VAG will Jugendliche bei der Berufsorientierung unterstützen

Er ist rot, er ist neu und er ist mit vielen Angeboten und Ansprechpersonen ausgestattet. Seinen ersten Einsatz wird er am kommenden Mittwoch, 17. April, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr an der Wendeschleife Munzinger Straße haben. Die Rede ist vom Bewerberbus, mit dem die Freiburger Verkehrs AG (VAG) einen Beitrag zur Berufsorientierung von Jugendlichen leisten möchte. Dabei stehen die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten des Freiburger Verkehrsunternehmens im Mittelpunkt. Aber auch auf allgemeine Fragen wie zum Beispiel „Wie bewerbe ich mich bei einem Unternehmen“ oder „was erwartet mich bei einem Vorstellungsgespräch“ kann man im Bewerberbus eine Antwort erhalten.



Interessierte Jugendliche können in dem Elektrobus der Firma Solaris an fünf Stationen eine Menge Einblicke über die sieben verschiedenen Ausbildungsberufe und über die vier angebotenen dualen Studiengänge bei der VAG gewinnen. Von Interesse dürften auch die diversen Praktikumsmöglichkeiten sein, die die VAG anbietet.



Highlight der Angebote dürfte für viele der anonym am eigenen Handy durchführbare Kompetenztest sein, der einem einen unparteiischen Einblick in die eigenen Stärken und Schwächen gibt. Andere finden vielleicht den Selfie Spot auf dem Fahrersitz des Busses cooler auf dem man selbst als Busfahrerin oder Busfahrer posieren kann.



Als Gesprächpartnerinnen und –partner stehen natürlich auch aktuelle Auszubildende und dual Studierende sowie die Hauptausbilderinnen und –ausbilder der VAG bereit. Videos zu allen verschiedenen Ausbildungsberufen und den dualen Studiengängen runden das Angebot ab.



Vieles kann – nichts muss



Natürlich freut sich die VAG über jede und jeden, der durch die Angebote und Informationen im Bewerberbus den Weg zu einer der angebotenen Ausbildungen findet. So ist es auch möglich direkt vor Ort eine unverbindliche Bewerbung „light“ im Bus abzugeben.



Einen Mehrwert werden aber alle haben, die vorbeischauen. Denn den Jugendlichen wird im Bewerberbus die Möglichkeit gegeben, sich mit ihren Kompetenzen auseinander zu setzen. Das Kennenlernen von eigenen Stärken und Entwicklungsfeldern kann auch bei sonstigen Bewerbungsgesprächen hilfreich sein.



Eine weitere Möglichkeit, den Bewerberbus zu besuchen und dessen Möglichkeiten zu nutzen besteht am 14. Mai von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr am Europaplatz. Auch auf Ausbildungsmessen oder im Bereich von Schulen sind künftige Einsätze des Bewerberbusses geplant.

