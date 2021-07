RausAusDemHaus: gemeinsame Aktion von VAG und innerstädtischem Einzelhandel

Ohne Parkplatzsuche entspannt in der Innenstadt bummeln und shoppen, das geht am besten, wenn man mit Bus und Bahn anreist – und damit ganz nebenbei auch noch das Klima schützt und sich die Parkgebühr spart!



Unter dem Motto #RausAusDemHaus macht die Freiburger Verkehrs AG in Zusammenarbeit mit der FWTM und der Händlergemeinschaft z’Friburg in der Stadt genau darauf aufmerksam und will ihre Fahrgäste in ihren Fahrzeugen und der Freiburger Innenstadt wieder willkommen heißen.



Wer vom 15. Juli an in einem der teilnehmenden Geschäfte des Freiburger Einzelhandels einkauft erhält ab einem Einkaufswerkt von 25 Euro einen Gutschein für ein MobilTicket (RVF Einzelfahrschein, 1 Erwachsener, Preisstufe 1, gültig bis 31.12.2021), bereitgestellt von der VAG. Die Gutscheincodes können dann in der App VAG mobil eingelöst werden.



„Angesichts der Lockerungen der Corona-Maßnahmen trägt diese Aktion der VAG mit dazu bei, den Einzelhandel zu beleben – natürlich mit nachhaltiger Mobilität,“ sagt Thorsten Schäfers, Innenstadtkoordinator der FWTM.



Dies ist schon die zweite Aktion dieser Art des innerstädtischen Einzelhandels und der VAG. Die VAG sieht darin einen Akt der Solidarität, zumal sehr viele Kundinnen und Kunden den Weg in die Innenstadt mit Bussen und der Stadtbahn finden.



Die App VAG mobil bietet eine bequeme und schnelle Möglichkeit, per Smartphone digitale Fahrscheine zu kaufen, und das sogar teilweise günstiger als am Automaten. Und dazu gibt es dann auch noch Fahrplanauskünfte in Echtzeit und ergänzende Mobilitätsangebote wie Frelo, Carsharing und den Belegstatus der Freiburger Parkhäuser.

(lifePR) (