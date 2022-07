Pünktlich zum Sommerferienbeginn: Startschuss für die 17Ziele Rallye Freiburg

Freiburg nachhaltig erleben

Die 17Ziele Rallye Freiburg macht die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ab sofort spielerisch erlebbar. An 17 Stationen können Besucherinnen und Besucher Aufgaben lösen, kreativ werden und mehr über Nachhaltigkeit in all ihren Facetten erfahren. Die 17Ziele Rallye Freiburg ist bis Oktober 2023 per App nutzbar.



Über steile Klippen balancieren und Ungleichheiten überwinden, das Handy mit nachhaltiger Energie aus Muskelkraft laden oder Tauben als Zeichen für den Frieden steigen lassen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung lassen sich ab dem 28. Juli – pünktlich zum Beginn der Sommerferien – mit der 17Ziele Rallye in Freiburg erleben. Über das gesamte Stadtgebiet hinweg sind 17 Stationen installiert, die mithilfe einer App gefunden und gespielt werden.



Jede Station widmet sich einem der sogenannten Sustainable Development Goals (SDG) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Für jedes dieser Nachhaltigkeitsziele gilt es Aufgaben zu erfüllen, die direkt vor Ort oder in der App gemeistert werden.



Auch Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn hat bereits einige Stationen erprobt: „Mithilfe der 17Ziele Rallye Freiburg werden Nachhaltigkeitsthemen auf eine leichte und spielerische Weise greifbar. Während ich an einigen Stationen mein Wissen testen und ausbauen kann, erfahre ich an anderen, was ich ganz konkret in Freiburg tun kann. Zum Beispiel am FairTeiler in der StuSie oder am Bienenfutterautomat der Ökostation. Und ganz nebenbei lernen die Spielerinnen und Spieler auch noch Freiburg besser kennen.“



Die 17Ziele Rallye kann mithilfe verschiedener Routen in Etappen eingeteilt werden. So gibt es eine Altstadt-Tour, eine Innenstadt-Tour, eine Seepark-Tour und die 17Ziele-Tour mit allen Stationen zur Auswahl. Die Rallye und ihre Stationen bleiben bis Oktober 2023 bestehen und per App nutzbar.



Initiiert hat die Aktion das Projekt #17Ziele von Engagement Global und gemeinsam mit der Freiburger Verkehrs AG (VAG) und der Stadt Freiburg umgesetzt.



Die SDGs der Vereinten Nationen reichen von der Armutsbekämpfung über Geschlechtergerechtigkeit über Frieden bis hin zum Klimaschutz.



„Der Krieg in der Ukraine oder der bedrohliche Klimawandel, der immer greifbarer wird, halten uns gerade jetzt vor Augen, wie wichtig die Nachhaltigkeitsziele sind”, erklärt VAG-Vorstand Oliver Benz und freut sich über die Kooperation mit der Stadt und Engagement Global. Sein Vorstandskollege Stephan Bartosch ergänzt: „Als kommunales Unternehmen sind wir den Nachhaltigkeitszielen der Stadt Freiburg und der Vereinten Nationen verpflichtet. Zu den anstehenden Sommerferien ist die Stadtrallye eine tolle Möglichkeit, Freiburg aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen und sich mit den regionalen und globalen Herausforderungen unserer Zeit auseinanderzusetzen.”



Den Startschuss für die 17Ziele Rallye gaben nun die Projektverantwortlichen von Engagement Global (Christian Maria Mäntele), Stadt Freiburg (Peter Rinker) und Freiburger Verkehrs AG (Jens Dierolf) bei einem Vor-Ort-Termin.



Hinweise für Nutzerinnen und Nutzer:



Insgesamt gibt es vier verschiedene Rundtouren mit Stationen, an denen die verschiedenen Nachhaltigkeitsziele vorgestellt werden. Der Einstieg ist an jeder Station über einen QR-Code möglich. Die Teilnehmenden benötigen ein – gut geladenes – Smartphone mit Internetzugang. Eine browserbasierte App (erreichbar unter der URL: 17ziele.app) leitet die Teilnehmenden von Station zu Station. Die Strecke zwischen den Stationen lässt sich meistens zu Fuß zurücklegen. In einigen Fällen empfiehlt sich die Nutzung von Bus, Bahn oder Frelo. Entsprechende Hinweise zur Erreichbarkeit der nächsten Station finden sich in der App. Die Nutzung ist kostenlos und zeitunabhängig möglich.



Diese vier Rundtouren gibt es:



Innenstadttour:



SDG 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen) – SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) – SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) – SDG 4 (Hochwertige Bildung) - SDG 10 (Weniger Ungleichheiten) – SDG 13 – (Maßnahmen zum Klimaschutz)



Seepark-Tour:



SDG 2 (Kein Hunger) - SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) - SDG 15 (Leben an Land) - SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie) – SDG 5 (Geschlechtergleichheit) – SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden)



Untere Altstadttour (barrierearm):



SDG 1 (Keine Armut) - SDG 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) - SDG 14 (Leben unter Wasser) - SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion) - SDG 17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele)



Große Runde:



Diese umfasst alle 17 oben aufgeführten Stationen.



Zu den Projektpartnern:



Engagement Global ist ein Service für Entwicklungsinitiativen, der zivilgesellschaftliches und kommunales Engagement unterstützt sowie Einzelpersonen, Zivilgesellschaft, Kommunen, Schulen, Wirtschaft und Stiftungen zu entwicklungspolitischen Vorhaben berät und diese finanziell fördert.



Die Stadt Freiburg setzt sich seit vielen Jahren für die Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsziele auf der lokalen Ebene ein. Sie hat sich bereits 2009 eigene Nachhaltigkeitsziele gegeben, hat ein eigenes Nachhaltigkeitsmanagement, das den Gesamtprozess zu Erreichung der Ziele koordiniert und berichtet regelmäßig in einer umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung über den Stand der Entwicklung in verschiedenen Handlungsfeldern der Nachhaltigkeit.



Die Freiburger Verkehrs AG ist das Nahverkehrsunternehmen in Freiburg. Jeden Tag zählt die VAG als Mobilitätsdienstleisterin fast so viele Fahrgäste, wie Freiburg Einwohnende hat. Eine dichte Taktfolge und ein schnelles Stadtbahnsystem, das mit den Buslinien sinnvoll vernetzt ist, bilden den Grundstein für einen öffentlichen Nahverkehr, der ein attraktives und nachhaltiges Mobilitätsangebot darstellt.



Mehr Infos zu den 17 Zielen der Vereinten Nationen unter: 17ziele.de