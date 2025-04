Osterausflug mit der Schauinslandbahn!

Rauf geht´s an den Ostertagen mit der Schauinslandbahn, Deutschlands längster Umlaufseilbahn auf den 1.284 m hohen Freiburger Hausberg, in 20 Minuten 3,6 km auf den Schauinsland. Bequem, barrierefrei und umweltfreundlich.Schon auf der Seilbahnfahrt bergwärts kann man sich per Audiotour auf die Erlebniswelt Schauinsland einstimmen. Einfach die Lauschtour gratis auf das Smartphone runterladen und genießen. Bereits in der Seilbahnkabine erfährt man viel Spannendes und Interessantes über Technik, Natur und die Geschichte.Bei aktiviertem GPS auf der Berg und Bahn-Tour lösen sich die Lauschpunkte automatisch aus.Oben angekommen, hat man von der großzügigen Panoramaterrasse aus einen unvergleichlichen Blick auf Freiburg, das Rheintal und die Vogesen. Der tolle Baumhausspielplatz gleich nebenan lädt die Kinder zum Spielen ein.Bewegungsfreudige genießen beim Osterspaziergang in der Frühlingssonne die erwachende Natur, vorbei an frischen Kräuterwiesen und bizarren Windbuchen, die Wahrzeichen des Freiburger Hausbergs.Verschiedene Wandertouren sind auf der Website der Schauinslandbahn und im kostenlosen Wanderprospekt genau beschrieben und für die offline-Nutzung im Gelände ausgearbeitet.Nähere Infos und Termine zu weiteren Angeboten und Events der Schauinslandbahn findet man unter www.schauinslandbahn.de (mit aktuellem Wetterbild und Wetterinformationen sowie einer Spezialrubrik zum Thema „Barrierefreiheit“).Beratungsservice für Gruppenausflüge erhält man unter Tel.0761/ 4511-777Umweltfreundliche Anfahrt mit dem ÖPNV:ab Freiburg Hbf oder Innenstadt mit der Stadtbahnlinie 2 bis Endhaltestelle Günterstal, dann weiter mit der Buslinie 21 bis zur Talstation der Schauinslandbahn.Januar bis Dezember 9.00 - 17.00 UhrIn den Sommerferien BW 9.00 - 18.00 Uhr