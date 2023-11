Opfingen: Umleitung der Linie 32 in Richtung Waltershofen

Die Buslinie 32 muss in Opfingen in Fahrtrichtung Waltershofen vom 27. November bis voraussichtlich 15. Dezember umgeleitet werden.



In dieser Zeit fahren die von der Haltestelle „Opfingen Rathaus“ kommenden Busse der Linie 32 über die Freiburger Straße zur Haltestelle „Hofmattstraße“. Weiter geht die Fahrt durch die Straße „Am Sportplatz“ mit der Bedarfshaltestelle „Tulpenstraße“. Kurz danach wird wieder der reguläre Fahrweg erreicht.



In Gegenrichtung, von Waltershofen kommend, können die Busse den fahrplanmäßig vorgesehenen Weg nehmen.