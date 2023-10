Opfingen: Linien 32 und 33 für fünf Tage umgeleitet

Wegen Bauarbeiten in der Altgasse müssen die Buslinien 32 und 33 in Opfingen vom 9. bis zum 13. Oktober umgeleitet werden.



Von Waltershofen kommend fahren die Busse der Linie 32 nach der Haltestelle „Unterdorf“ über die Freiburger Straße zur Haltestelle „Hofmattstraße“ und weiter Richtung Rieselfeld. Jene Busse, die in Opfingen enden, haben eine Ersatzhaltestelle „Hofmattstraße“ in der Straße Am Sportplatz. Hier kann in den Morgenstunden auf die Linie 33 umgestiegen werden.



Die vom Rieselfeld kommenden Busse der Linie 33 halten noch vor dem Kreisverkehr an der Ersatzhaltestelle „Hofmattstraße“ und fahren dann nach der Haltestelle „Gewerbestraße“ zum Ersatzhalt „Im Hausgarten“, um dann weiter Richtung Tiengen zu fahren. Für den Rückweg gilt selbiges.