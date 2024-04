Für die traditionelle Reiterprozession „Georgsritt“ werden am kommenden Sonntag, 28. April, einige Straßen und Plätze im Zentrum des Stadtteils St. Georgen in der Zeit von 10.30 Uhr bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. In dieser Zeit müssen die Busse der Linien 11 und 14 umgeleitet werden.



Folgende Haltestellen können für die Dauer der Reiterprozession nicht angefahren werden: St. Georgen - Friedhof, St. Georgen - Kirche, Moosackerweg, Besançonallee, Schulstraße, St. Georgen - Schiff, Wihlerweg, Am Mettweg, Kalkackerweg, Obergasse, Cardinalweg, Kapellenwinkel, Schneeburgstraße und Gabelsberger Straße.

