Omnibuslinie 18 in Ebnet umgeleitet

Die Omnibuslinie 18 muss in Ebnet vom 26. bis zum 29. August wegen Bauarbeiten umgeleitet werden. In dieser Zeit kann die Haltestelle „Hirtschhofweg“ nichgt bedient werden. Von der Nepomukbrücke kommend ist in der Schwarzwaldstraße kurz vor der Einmündung der Bruggastraße eine Haltestelle „Hirschen“. In der Bruggastraße befindet sich nach der Einmündung der Rehmattenstraße eine Ersatzhaltestelle „Unteres Grün“. Ab der Haltstelle “Zartener Straße“ fahren die Busse wieder auf dem regulären Linienweg.

(lifePR) (