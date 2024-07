Omnibuslinie 15: Haltestelle Bernlappstraße verlegt

Die Haltestelle „Bernlappstraße“ der Omnibuslinie 15 bei den Fahrten Richtung „Berggasse“ muss wegen Arbeiten an einer Gasleitung vom 15. Juli an für voraussichtlich vier Wochen in Richtung der Einmündung der Berner Straße verlegt werden. In Fahrtrichtung Wildtal gibt es keine Änderungen.

