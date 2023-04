ÖPNV Kundenbarometer: Telefonumfrage in Freiburg

Auch in diesem Jahr nimmt die Freiburger Verkehrs AG (VAG) bei dem bundesweit durchgeführten „ÖPNV-Kundenbarometer“ teil. Dabei werden mittels einer repräsentativen Telefonbefragung Meinungen und Einschätzungen zum Öffentlichen Nahverkehr abgefragt.



Die VAG weist darauf hin, dass in diesem Zusammenhang vom 2. Mai an rund 500 zufällig ausgewählte Haushalte in Freiburg in den kommenden Wochen einen Anruf des Meinungsforschungsinstitutes Kantar TNS erhalten werden.