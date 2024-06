Oberlindenhock: Linie 1 zeitweise unterbrochen

Wegen des Oberlindenhocks ist die Stadtbahnlinie 1 von 27. bis zum 30. Juni jeweils zwischen 19.50 Uhr und 01 Uhr in der Innenstadt unterbrochen. In dieser Zeit endet die Linie 1 von Landwasser kommend am Bertoldsbrunnen und von Littenweiler kommend am Schwabentor. Der Abschnitt zwischen Schwabentor und Bertoldsbrunnen muss in dieser Zeit zu Fuß zurückgelegt werden. Die Freiburger Verkehrs AG bittet alle Fahrgäste einzukalkulieren, dass der Fußweg ihre Wegezeit verlängert.

