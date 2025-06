Oberlindenhock: Linie 1 zeitweise unterbrochen

Vom 26. Juni bis 29. Juni 2025 findet der traditionelle Oberlindenhock statt. In dieser Zeit wird der Stadtbahnbetrieb der Linie 1 unterbrochen – von 20 bis 0.30 Uhr am Donnerstag (26. Juni) und Sonntag (29. Juni) sowie von 20 bis 1 Uhr am Freitag (27. Juni) und Samstag (28. Juni).



Die Linie 1 endet dann von Landwasser kommend am Bertoldsbrunnen und von Littenweiler kommend am Schwabentor.

