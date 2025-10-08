Oberleitungsschaden zwischen Elsässer Straße und Berliner Allee: Linie 4 unterbrochen
Ursache des Oberleitungsschadens war ein Fremdunfall mit einem Kranwagen.
Die VAG geht nach jetzigem Stand davon aus, dass die Reparaturarbeiten an den Oberleitungen noch bis einschließlich Donnerstag, 9. Oktober, andauern werden. Nach Ende der Sicherungsarbeiten wird der Schienenersatzverkehr von der Bissierstraße über die Haltestellen Elsässer Straße, Technische Fakultät bis zur Messe fahren. Die VAG rechnet damit, dass die Linien 10, 22 und 36 bereits im Laufe des Mittwochs wieder wie geplant fahren können.