Oberleitungsschaden: Ersatzbusse auf Linie 4 - Auch Buslinien 10, 22 und 36 betroffen

Folgemeldung, Stand 9. Oktober, 18 Uhr

Wegen eines Oberleitungsschadens auf der Berliner Allee ist die Linie 4 im Abschnitt Rathaus im Stühlinger <-> Messe unterbrochen.

Die Reparaturarbeiten dauern mindestens bis einschließlich Samstag, 11. Oktober, an. Die Linie 4 fährt bis dahin von der Innsbrucker Straße über das Rathaus im Stühlinger zur Bissierstraße und zurück. Ab der Bissierstraße ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) zur Messe eingerichtet. Auch auf den Linien 10, 22 und 36 ändern sich die Fahrwege abhängig von den Arbeiten.

Wegen des Einsatzes von Spezialfahrzeugen für die Reparatur der Oberleitungen kommt es am Freitag, 9. Oktober, an der Kreuzung Berliner Allee/ Breisacher Straße im Zeitraum von 10 bis voraussichtlich 15 Uhr zu stärkeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Umleitungen werden ausgeschildert. 

Am Freitag, 10. Oktober, vor 10 Uhr und nach 15 Uhr fahren die betroffenen Linien wie folgt:

SEV Linie 4: Bissierstraße - Idingerstraße- Elsässer Straße – Technische Fakultät - Messe Freiburg und zurück
Linie 10: ab Bissierstraße - Idingerstraße - Elsässer Straße – Paduaallee und zurück
Linie 22: ab Bissierstraße – Idingerstraße - Elsässer Straße- Technische Fakultät - Messe Freiburg, weiter auf dem Linienweg, gleicher Rückweg
Linie 36: ab Bissierstraße – Idingerstraße - Elsässer Straße, danach weiter auf dem Linienweg und zurück.

Am Freitag, 10. Oktober, in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr fahren die Linien wie folgt:

SEV Linie 4 ab Bissierstraße: Robert Koch-Straße – Killianstraße – Berliner Allee – Elsässer Straße, weiter entlang der Linie 4 bis Messe
SEV Linie 4 ab Messe: Technischen Fakultät - Robert Grumbach Platz - Falkenbergerstraße -Idingerstraße - Bissierstraße.
Änderungen Linie 10 ab Bissierstraße: Robert-Koch Straße - Killianstraße - Berliner Allee – Elsässer Straße und weiter den Linienweg
Änderungen Linie 10 ab Paduaallee: Hofackerstraße - Almendweg – Falkenbergerstraße - Idingerstraße – Bissierstraße.
Änderungen Linie 22 ab Bissierstraße: Robert-Koch Straße - Killianstraße - Berliner Allee - Elsässer Straße. 
Änderungen Linie 22 ab Messe: Technische Fakultät – Robert-Grumbach-Platz - Falkenbergerstraße - Idingerstraße - Bissierstraße
Linie 36 ab Bissierstraße: Robert-Koch Straße – Killianstraße - Berliner Allee  - Haltstelle Elsässer Straße – weiter den Linienfahrweg.
Linie 36 ab Moosweiher: Hofackerstraße - Almendweg – Falkenbergerstraße - Idingerstraße- Bissierstraße

Auch am Samstag, 11. Oktober, wird es zu entsprechenden Abweichungen bei SEV für die Linie 4 sowie auf den Linien 10, 22 und 36 kommen. Der Zeitraum hängt ab vom Verlauf der Reparaturarbeiten.

